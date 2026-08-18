سعر PRSM AI اليوم

السعر المباشر لمشروع PRSM AI (PRSM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PRSM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PRSM.

يحتل PRSM AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,707.63، مع عرض متداول قدره 704.67M PRSM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PRSM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PRSM بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و-3.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق PRSM AI (PRSM)

القيمة السوقية $ 15.71K$ 15.71K $ 15.71K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.07K$ 22.07K $ 22.07K إمداد دورة التداول 704.67M 704.67M 704.67M إجمالي العرض 989,937,482.125917 989,937,482.125917 989,937,482.125917

القيمة السوقية الحالية لـ PRSM AI هي $ 15.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PRSM يبلغ 704.67M، مع إجمالي عرض 989937482.125917. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.07K.