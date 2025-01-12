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سعر PROXI DeFi (CREDIT) المباشر لليوم هو USD 0.00230499 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CREDIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PROXI DeFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.00 - تغيير سعر PROXI DeFi خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PROXI DeFi (CREDIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PROXI DeFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PROXI DeFi مقابل USD هو $ -0.0004979313 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PROXI DeFi مقابل USD هو $ -0.0001623143 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PROXI DeFi مقابل USD هو $ +0.000056020621992185 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0004979313 -21.60% 60 يوم $ -0.0001623143 -7.04% 90 يوم $ +0.000056020621992185 +2.49%

تحليل سعر PROXI DeFi (CREDIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PROXI DeFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -12.20%

معلومات سوق PROXI DeFi (CREDIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: