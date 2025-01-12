سعر PROXI DeFi (CREDIT)
سعر PROXI DeFi (CREDIT) المباشر لليوم هو USD 0.00230499. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CREDIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PROXI DeFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.00
- تغيير سعر PROXI DeFi خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PROXI DeFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PROXI DeFi مقابل USD هو $ -0.0004979313 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PROXI DeFi مقابل USD هو $ -0.0001623143 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PROXI DeFi مقابل USD هو $ +0.000056020621992185 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0004979313
|-21.60%
|60 يوم
|$ -0.0001623143
|-7.04%
|90 يوم
|$ +0.000056020621992185
|+2.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PROXI DeFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-12.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PROXI is DeFi 2.0 for Cross Chain Derivative Issuance and Credit Lending. PROXI provides the smartest way to invest derivative assets and earns interests with credit-based high leverage tools through the decentralized secure protocol. CREDIT is the native utility token.
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