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سعر Prove Mom Wrong ($PMW) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 293.43K . يتم تحديث سعر $PMW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Prove Mom Wrong الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.05K - تغيير سعر Prove Mom Wrong خلال اليوم هو +18.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M

أداء سعر Prove Mom Wrong ($PMW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Prove Mom Wrong مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Prove Mom Wrong مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Prove Mom Wrong مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Prove Mom Wrong مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +18.03% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Prove Mom Wrong ($PMW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Prove Mom Wrong: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) +18.03% تغير السعر (7 أيام) +26.22%

معلومات سوق Prove Mom Wrong ($PMW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: