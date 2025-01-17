سعر Prove Mom Wrong ($PMW)
سعر Prove Mom Wrong ($PMW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 293.43K. يتم تحديث سعر $PMW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Prove Mom Wrong الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.05K
- تغيير سعر Prove Mom Wrong خلال اليوم هو +18.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M
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خلال اليوم، كان سعر Prove Mom Wrong مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Prove Mom Wrong مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Prove Mom Wrong مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Prove Mom Wrong مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+18.03%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Prove Mom Wrong: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
+18.03%
+26.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Prove Mom Wrong token project is centered around the narrative of proving one's worth, especially in the realm of cryptocurrency, against skepticism often personified by "mom" or traditional doubters. It's not just a memecoin but a movement celebrating those who've been underestimated. This token fosters a community where members share memes, engage in constant dialogue in a 24/7 Telegram voice chat, and support each other in their crypto endeavors. It started small on Pumpfun but has grown into a significant community, highlighting the journey from doubt to success, all while maintaining a humorous, defiant spirit. The token embodies the ethos of proving naysayers wrong through innovation, community strength, and the power of collective belief in crypto's potential.
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