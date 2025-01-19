سعر ProtonAI (PRAI)
سعر ProtonAI (PRAI) المباشر لليوم هو USD 0.00752392. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PRAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ProtonAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.08
- تغيير سعر ProtonAI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PRAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PRAI.
خلال اليوم، كان سعر ProtonAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ProtonAI مقابل USD هو $ -0.0011566537 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ProtonAI مقابل USD هو $ +0.0014340463 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ProtonAI مقابل USD هو $ +0.000365491916432397 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0011566537
|-15.37%
|60 يوم
|$ +0.0014340463
|+19.06%
|90 يوم
|$ +0.000365491916432397
|+5.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ProtonAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+5.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Empower Your Trading: Test Strategies, Compete, and Earn Real Rewards. ProtonAI is an innovative project leveraging the Ethereum Blockchain to offer a variety of trading tools and services.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PRAI إلى AUD
A$0.0121135112
|1 PRAI إلى GBP
￡0.0061696144
|1 PRAI إلى EUR
€0.0072982024
|1 PRAI إلى USD
$0.00752392
|1 PRAI إلى MYR
RM0.03385764
|1 PRAI إلى TRY
₺0.2665724856
|1 PRAI إلى JPY
¥1.1757629784
|1 PRAI إلى RUB
₽0.7709008432
|1 PRAI إلى INR
₹0.6514209936
|1 PRAI إلى IDR
Rp123.3429310848
|1 PRAI إلى PHP
₱0.440525516
|1 PRAI إلى EGP
￡E.0.3778512624
|1 PRAI إلى BRL
R$0.045895912
|1 PRAI إلى CAD
C$0.0108344448
|1 PRAI إلى BDT
৳0.91415628
|1 PRAI إلى NGN
₦11.7194835096
|1 PRAI إلى UAH
₴0.3168322712
|1 PRAI إلى VES
Bs0.40629168
|1 PRAI إلى PKR
Rs2.0975184176
|1 PRAI إلى KZT
₸3.9935462576
|1 PRAI إلى THB
฿0.2587476088
|1 PRAI إلى TWD
NT$0.2474617288
|1 PRAI إلى CHF
Fr0.0068467672
|1 PRAI إلى HKD
HK$0.0585360976
|1 PRAI إلى MAD
.د.م0.0755401568