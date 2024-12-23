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سعر Prophet of Ethereum (PROPHET) المباشر لليوم هو USD 0.00125031 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.25M . يتم تحديث سعر PROPHET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Prophet of Ethereum الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.15K - تغيير سعر Prophet of Ethereum خلال اليوم هو -1.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Prophet of Ethereum (PROPHET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Prophet of Ethereum مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Prophet of Ethereum مقابل USD هو $ -0.0001598360 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Prophet of Ethereum مقابل USD هو $ -0.0008360704 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Prophet of Ethereum مقابل USD هو $ -0.0016630496726336063 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.83% 30 يوم $ -0.0001598360 -12.78% 60 يوم $ -0.0008360704 -66.86% 90 يوم $ -0.0016630496726336063 -57.08%

تحليل سعر Prophet of Ethereum (PROPHET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Prophet of Ethereum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00121686$ 0.00121686 $ 0.00121686 24 ساعة مرتفع $ 0.00133327$ 0.00133327 $ 0.00133327 عالية طوال الوقت $ 0.00683847$ 0.00683847 $ 0.00683847 تغير السعر (1 ساعة) -0.53% تغير السعر (1يوم) -1.83% تغير السعر (7 أيام) -32.73%

معلومات سوق Prophet of Ethereum (PROPHET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: