سعر Prophet of Ethereum (PROPHET)
سعر Prophet of Ethereum (PROPHET) المباشر لليوم هو USD 0.00125031. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.25M. يتم تحديث سعر PROPHET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Prophet of Ethereum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.15K
- تغيير سعر Prophet of Ethereum خلال اليوم هو -1.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Prophet of Ethereum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Prophet of Ethereum مقابل USD هو $ -0.0001598360 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Prophet of Ethereum مقابل USD هو $ -0.0008360704 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Prophet of Ethereum مقابل USD هو $ -0.0016630496726336063 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.83%
|30 يوم
|$ -0.0001598360
|-12.78%
|60 يوم
|$ -0.0008360704
|-66.86%
|90 يوم
|$ -0.0016630496726336063
|-57.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Prophet of Ethereum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.53%
-1.83%
-32.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$PROPHET is the second chapter of $BOOE $BOOE was created and then launched its first chapter called $HOPE (History of Pepe) 1 month after its launch. $HOPE (History of Pepe) is already listed in CoinGecko. $PROPHET is the second and last chapter of $BOOE. $BOOE is creating an ecosystem with three coins that represent the holy Trinity. The three coins will be linked in the future developments of the project.
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