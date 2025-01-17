سعر Proof of Presence (POP)
سعر Proof of Presence (POP) المباشر لليوم هو USD 0.075731. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 74.21K. يتم تحديث سعر POP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Proof of Presence الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.53K
- تغيير سعر Proof of Presence خلال اليوم هو -4.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 979.93K
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خلال اليوم، كان سعر Proof of Presence مقابل USD هو $ -0.00335276411683439 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Proof of Presence مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Proof of Presence مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Proof of Presence مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00335276411683439
|-4.23%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Proof of Presence: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-4.23%
-63.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
POP is a meme-inspired, deflationary token built on the Base network. It distributes a portion of transaction fees back to holders as ETH whenever certain on-chain conditions are met. By design, POP uses a low transaction fee where 0.99% is converted into ETH for rewards, and 0.01% is burned to gradually reduce the total supply. The contract has been renounced, indicating no further modifications can be made by its creators. POP launched with a 100% fair approach on Uniswap (no ICO, presales, or private allocations).
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