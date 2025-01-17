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سعر Proof of Presence (POP) المباشر لليوم هو USD 0.075731 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 74.21K . يتم تحديث سعر POP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Proof of Presence الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.53K - تغيير سعر Proof of Presence خلال اليوم هو -4.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 979.93K

أداء سعر Proof of Presence (POP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Proof of Presence مقابل USD هو $ -0.00335276411683439 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Proof of Presence مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Proof of Presence مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Proof of Presence مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00335276411683439 -4.23% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Proof of Presence (POP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Proof of Presence: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.075165$ 0.075165 $ 0.075165 24 ساعة مرتفع $ 0.089555$ 0.089555 $ 0.089555 عالية طوال الوقت $ 0.262824$ 0.262824 $ 0.262824 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -4.23% تغير السعر (7 أيام) -63.37%

معلومات سوق Proof of Presence (POP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: