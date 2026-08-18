سعر Proof Of Bagwork اليوم

السعر المباشر لمشروع Proof Of Bagwork (POB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 29.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل POB.

يحتل Proof Of Bagwork حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,386، مع عرض متداول قدره 999.71M POB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00149653، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك POB بمقدار -6.03% خلال الساعة الماضية و-54.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Proof Of Bagwork (POB)

القيمة السوقية $ 27.39K$ 27.39K $ 27.39K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.39K$ 27.39K $ 27.39K إمداد دورة التداول 999.71M 999.71M 999.71M إجمالي العرض 999,709,860.134599 999,709,860.134599 999,709,860.134599

القيمة السوقية الحالية لـ Proof Of Bagwork هي $ 27.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POB يبلغ 999.71M، مع إجمالي عرض 999709860.134599. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.39K.