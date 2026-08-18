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سعر PrompTale AI المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ TALE هي 49,118 USD. تابع تحديثات أسعار TALE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر PrompTale AI المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ TALE هي 49,118 USD. تابع تحديثات أسعار TALE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن TALE

معلومات سعر TALE

ما هو TALE

الموقع الرسمي لـ TALE

اقتصاد توكن TALE

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سعر PrompTale AI (TALE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 TALE إلى USD:

$0.00093811
$0.00093811$0.00093811
+0.03%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار PrompTale AI (TALE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:50:00 (UTC+8)

سعر PrompTale AI اليوم

السعر المباشر لمشروع PrompTale AI (TALE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.73% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TALE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TALE.

يحتل PrompTale AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 49,118، مع عرض متداول قدره 51.20M TALE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TALE بين $ 0 (أدنى) و$ 0.0010753 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.56، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TALE بمقدار -0.63% خلال الساعة الماضية و-9.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.58K.

معلومات سوق PrompTale AI (TALE)

$ 49.12K
$ 49.12K$ 49.12K

$ 9.58K
$ 9.58K$ 9.58K

$ 479.67K
$ 479.67K$ 479.67K

51.20M
51.20M 51.20M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PrompTale AI هي $ 49.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.58K. العرض المتداول لـ TALE يبلغ 51.20M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 479.67K.

سجل سعر PrompTale AI بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0.0010753
$ 0.0010753$ 0.0010753
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0010753
$ 0.0010753$ 0.0010753

$ 2.56
$ 2.56$ 2.56

$ 0
$ 0$ 0

-0.63%

+5.73%

-9.86%

-9.86%

سجل سعر PrompTale AI (TALE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PrompTale AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PrompTale AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PrompTale AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PrompTale AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+5.73%
30 يوم$ 0-14.68%
60 يوم$ 0-32.39%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار PrompTale AI

PrompTale AI (TALE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TALE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPrompTale AI (TALE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر PrompTale AI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر PrompTale AI الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار TALE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار PrompTale AI.

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نبذة عن PrompTale AI

ما هو سعر التداول المباشر لـ PrompTale AI اليوم؟

يبلغ سعر تداول PrompTale AI الحالي $، وهو محدث في الوقت الفعلي. يعكس هذا السعر بيانات مجمعة من أسواق متعددة، مما يضمن تمثيلًا دقيقًا للعرض والطلب العالمي.

ما حجم نشاط التداول لـ TALE؟

سجلت TALE حجم تداول خلال 24 ساعة بلغ $--. تعد هذه المقياس مهمًا لتقييم ظروف السيولة — فكلما ارتفع الحجم، عادةً ما يعني ذلك أسواقًا أكثر نشاطًا وتنفيذًا أكثر سلاسة للأوامر.

ما أداء سعر PrompTale AI اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهدت PrompTale AI تحركًا في السعر بنسبة 5.72%. يشير الاتجاه الإيجابي إلى اهتمام شراء أقوى، بينما قد يعكس الاتجاه السلبي ضغط بيع على المدى القصير أو تراجعات أوسع في السوق.

ما نطاق الأسعار الذي تداول به PrompTale AI اليوم؟

خلال اليوم الماضي، تذبذبت PrompTale AI بين $ و$0.0010753، مما يمنح المتداولين رؤية حول التقلبات داخل اليوم ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول PrompTale AI

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:50:00 (UTC+8)

تحديثات PrompTale AI (TALE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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