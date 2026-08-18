سعر PrompTale AI اليوم

السعر المباشر لمشروع PrompTale AI (TALE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.73% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TALE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TALE.

يحتل PrompTale AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 49,118، مع عرض متداول قدره 51.20M TALE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TALE بين $ 0 (أدنى) و$ 0.0010753 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.56، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TALE بمقدار -0.63% خلال الساعة الماضية و-9.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.58K.

معلومات سوق PrompTale AI (TALE)

القيمة السوقية $ 49.12K$ 49.12K $ 49.12K الحجم (24 ساعة) $ 9.58K$ 9.58K $ 9.58K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 479.67K$ 479.67K $ 479.67K إمداد دورة التداول 51.20M 51.20M 51.20M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PrompTale AI هي $ 49.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.58K. العرض المتداول لـ TALE يبلغ 51.20M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 479.67K.