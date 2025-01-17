سعر Promise (PROMISE)
سعر Promise (PROMISE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PROMISE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Promise الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.54
- تغيير سعر Promise خلال اليوم هو +1.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Promise مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Promise مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Promise مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Promise مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.01%
|30 يوم
|$ 0
|-22.50%
|60 يوم
|$ 0
|-12.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Promise: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.01%
+3.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $Promise stands as a pledge and vision, crafted in unison by HODL enthusiasts.
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