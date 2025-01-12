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سعر Prometheus Waluigi (PROME) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 104.25K . يتم تحديث سعر PROME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Prometheus Waluigi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.53K - تغيير سعر Prometheus Waluigi خلال اليوم هو -10.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.77M

أداء سعر Prometheus Waluigi (PROME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Prometheus Waluigi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Prometheus Waluigi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Prometheus Waluigi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Prometheus Waluigi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.59% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Prometheus Waluigi (PROME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Prometheus Waluigi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.56% تغير السعر (1يوم) -10.59% تغير السعر (7 أيام) -35.81%

معلومات سوق Prometheus Waluigi (PROME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: