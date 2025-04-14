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سعر Prometheum Prodigy (PMPY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.52K . يتم تحديث سعر PMPY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Prometheum Prodigy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Prometheum Prodigy خلال اليوم هو +126.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 389.40M

أداء سعر Prometheum Prodigy (PMPY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Prometheum Prodigy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Prometheum Prodigy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Prometheum Prodigy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Prometheum Prodigy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +126.70% 30 يوم $ 0 +10.30% 60 يوم $ 0 -97.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Prometheum Prodigy (PMPY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Prometheum Prodigy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04329694$ 0.04329694 $ 0.04329694 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) +126.70% تغير السعر (7 أيام) -2.10%

معلومات سوق Prometheum Prodigy (PMPY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: