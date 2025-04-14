سعر Prometheum Prodigy (PMPY)
سعر Prometheum Prodigy (PMPY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.52K. يتم تحديث سعر PMPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Prometheum Prodigy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Prometheum Prodigy خلال اليوم هو +126.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 389.40M
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خلال اليوم، كان سعر Prometheum Prodigy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Prometheum Prodigy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Prometheum Prodigy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Prometheum Prodigy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+126.70%
|30 يوم
|$ 0
|+10.30%
|60 يوم
|$ 0
|-97.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Prometheum Prodigy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
+126.70%
-2.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
layer2 ai blockchain
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