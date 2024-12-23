سعر Prom (PROM)
سعر Prom (PROM) المباشر لليوم هو USD 5.6. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 102.28M. يتم تحديث سعر PROM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Prom الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.73M
- تغيير سعر Prom خلال اليوم هو +1.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.25M
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خلال اليوم، كان سعر Prom مقابل USD هو $ +0.060089 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Prom مقابل USD هو $ +0.0364789600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Prom مقابل USD هو $ +0.3173850400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Prom مقابل USD هو $ -0.082903725893456 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.060089
|+1.08%
|30 يوم
|$ +0.0364789600
|+0.65%
|60 يوم
|$ +0.3173850400
|+5.67%
|90 يوم
|$ -0.082903725893456
|-1.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Prom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.12%
+1.08%
-16.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Prom is a modular ZkEVM Layer 2 that enables interoperability across various chains, including both EVM and non-EVM compatible networks. Prom submits its proof of transaction to the additional chains on top of the chosen Settlement chain, building the bridge between ecosystems.
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