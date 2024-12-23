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سعر Prom (PROM)

USD

مخطط سعر Prom (PROM) المباشر

$5.6
$5.6$5.6
+1.00%(1D)

سعر Prom (PROM) لليوم

سعر Prom (PROM) المباشر لليوم هو USD 5.6. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 102.28M. يتم تحديث سعر PROM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Prom الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.73M
- تغيير سعر Prom خلال اليوم هو +1.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.25M

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أداء سعر Prom (PROM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Prom مقابل USD هو $ +0.060089 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Prom مقابل USD هو $ +0.0364789600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Prom مقابل USD هو $ +0.3173850400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Prom مقابل USD هو $ -0.082903725893456 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.060089+1.08%
30 يوم$ +0.0364789600+0.65%
60 يوم$ +0.3173850400+5.67%
90 يوم$ -0.082903725893456-1.45%

تحليل سعر Prom (PROM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Prom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 5.46
$ 5.46$ 5.46

$ 5.96
$ 5.96$ 5.96

$ 105.94
$ 105.94$ 105.94

+1.12%

+1.08%

-16.04%

معلومات سوق Prom (PROM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 102.28M
$ 102.28M$ 102.28M

$ 7.73M
$ 7.73M$ 7.73M

18.25M
18.25M 18.25M

ما هو Prom ( PROM )

Prom is a modular ZkEVM Layer 2 that enables interoperability across various chains, including both EVM and non-EVM compatible networks. Prom submits its proof of transaction to the additional chains on top of the chosen Settlement chain, building the bridge between ecosystems.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Prom (PROM)

الموقع الرسمي

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