احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PROL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PROL.

سعر Prol AI (PROL) المباشر لليوم هو USD 0.00109493 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.09M . يتم تحديث سعر PROL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Prol AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 533.31K - تغيير سعر Prol AI خلال اليوم هو -16.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Prol AI (PROL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Prol AI مقابل USD هو $ -0.00021560966881119 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Prol AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Prol AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Prol AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00021560966881119 -16.45% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Prol AI (PROL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Prol AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00159804$ 0.00159804 $ 0.00159804 عالية طوال الوقت $ 0.00159804$ 0.00159804 $ 0.00159804 تغير السعر (1 ساعة) +2.00% تغير السعر (1يوم) -16.45% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Prol AI (PROL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: