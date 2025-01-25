سعر Prol AI (PROL)
سعر Prol AI (PROL) المباشر لليوم هو USD 0.00109493. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.09M. يتم تحديث سعر PROL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Prol AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 533.31K
- تغيير سعر Prol AI خلال اليوم هو -16.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Prol AI مقابل USD هو $ -0.00021560966881119 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Prol AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Prol AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Prol AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00021560966881119
|-16.45%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Prol AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.00%
-16.45%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Prol AI was founded with a clear mission: to make financial market analysis accessible, efficient, and intuitive for everyone. Built by a team of highly skilled software developers and AI specialists, including a PhD-level academic with deep expertise in artificial intelligence, Prol AI combines cutting-edge technology with practical solutions tailored for traders and investors. Our platform empowers users by simplifying the complexities of financial data, offering tools to interpret charts, analyze trends, and generate actionable insights. Whether you're a seasoned trader or a newcomer to financial markets, Prol AI bridges the gap between raw data and informed decision-making, making advanced financial analysis available to all.
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