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سعر Project89 (PROJECT89) المباشر لليوم هو USD 0.0136165 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.65M . يتم تحديث سعر PROJECT89 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Project89 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 988.70K - تغيير سعر Project89 خلال اليوم هو -1.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Project89 (PROJECT89) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Project89 مقابل USD هو $ -0.00014249928124559 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Project89 مقابل USD هو $ -0.0114319912 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Project89 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Project89 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00014249928124559 -1.03% 30 يوم $ -0.0114319912 -83.95% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Project89 (PROJECT89)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Project89: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01340664$ 0.01340664 $ 0.01340664 24 ساعة مرتفع $ 0.01556866$ 0.01556866 $ 0.01556866 عالية طوال الوقت $ 0.100625$ 0.100625 $ 0.100625 تغير السعر (1 ساعة) +1.03% تغير السعر (1يوم) -1.03% تغير السعر (7 أيام) -48.61%

معلومات سوق Project89 (PROJECT89)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: