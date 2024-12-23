سعر Project89 (PROJECT89)
سعر Project89 (PROJECT89) المباشر لليوم هو USD 0.0136165. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.65M. يتم تحديث سعر PROJECT89 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Project89 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 988.70K
- تغيير سعر Project89 خلال اليوم هو -1.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Project89 مقابل USD هو $ -0.00014249928124559 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Project89 مقابل USD هو $ -0.0114319912 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Project89 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Project89 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00014249928124559
|-1.03%
|30 يوم
|$ -0.0114319912
|-83.95%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Project89: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.03%
-1.03%
-48.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance. Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance, complete
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