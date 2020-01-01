توكنوميكس Project Nostradamus ($AMEN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Project Nostradamus ($AMEN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Project Nostradamus ($AMEN) Project Nostradamus is a next-generation trading AI agent designed to revolutionize technical analysis (TA) for cryptocurrency and traditional asset markets. By leveraging advanced pattern recognition, real-time data analysis, and integration with major trading platforms, our solution empowers traders with actionable insights, confidence scores, and comprehensive recommendations. It evaluates popular trading pairs, identifies patterns, and delivers high-confidence buy/sell/hold recommendations. الموقع الرسمي: https://www.projectnostradamus.com/ الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1ytOnQdO7vFsNm9TDlwvH2o9k-IdruKu8/view اشتر $AMEN الآن!

توكنوميكس Project Nostradamus ($AMEN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Project Nostradamus ($AMEN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 164.84K $ 164.84K $ 164.84K إجمالي العرض: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M العرض المتداول: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 164.84K $ 164.84K $ 164.84K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.280498 $ 0.280498 $ 0.280498 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00431841 $ 0.00431841 $ 0.00431841 السعر الحالي: $ 0.00790518 $ 0.00790518 $ 0.00790518 معرفة المزيد عن سعر Project Nostradamus ($AMEN)

توكنوميكس Project Nostradamus ($AMEN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Project Nostradamus ($AMEN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $AMEN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $AMEN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $AMEN، استكشف السعر المباشر لتوكن $AMEN!

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