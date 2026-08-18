سعر Project DogCat DOGC اليوم

السعر المباشر لمشروع Project DogCat DOGC (DOGC) اليوم هو $ 0.00183676، مع تغير بنسبة 1.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOGC الحالي إلى USD هو $ 0.00183676 لكل DOGC.

يحتل Project DogCat DOGC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 183,676، مع عرض متداول قدره 100.00M DOGC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOGC بين $ 0.00181303 (أدنى) و$ 0.00184248 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0018771، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00168954.

على المدى القصير، تحرك DOGC بمقدار +0.08% خلال الساعة الماضية و+2.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.18.

معلومات سوق Project DogCat DOGC (DOGC)

القيمة السوقية $ 183.68K$ 183.68K $ 183.68K الحجم (24 ساعة) $ 9.18$ 9.18 $ 9.18 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 183.68K$ 183.68K $ 183.68K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Project DogCat DOGC هي $ 183.68K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.18. العرض المتداول لـ DOGC يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 183.68K.