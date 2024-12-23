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سعر Project Athena (ATHENA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 440.36K . يتم تحديث سعر ATHENA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Project Athena الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.01K - تغيير سعر Project Athena خلال اليوم هو -8.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Project Athena (ATHENA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Project Athena مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Project Athena مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Project Athena مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Project Athena مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.93% 30 يوم $ 0 +16.84% 60 يوم $ 0 +13.95% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Project Athena (ATHENA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Project Athena: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.24% تغير السعر (1يوم) -8.93% تغير السعر (7 أيام) -30.99%

معلومات سوق Project Athena (ATHENA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: