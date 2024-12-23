سعر Project Athena (ATHENA)
سعر Project Athena (ATHENA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 440.36K. يتم تحديث سعر ATHENA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Project Athena الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.01K
- تغيير سعر Project Athena خلال اليوم هو -8.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Project Athena مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Project Athena مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Project Athena مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Project Athena مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.93%
|30 يوم
|$ 0
|+16.84%
|60 يوم
|$ 0
|+13.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Project Athena: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.24%
-8.93%
-30.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Project Athena is a real-time data & AI company working towards helping users in web3 find promising projects while filtering out the scams & rugpulls. We are developing proprietary AI to do advanced code audits, project analysis and market analysis. On the side, we’re also looking into ways to protect users in web3 from phishing attempts, wallet drainers, etc. Our mission is to provide a streamlined user experience while keeping safety and security the top priority
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