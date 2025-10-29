معلومات سعر Project Ascend (ASCEND) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.08% تغير السعر (7 أيام) +0.70% تغير السعر (7 أيام) +0.70%

سعر Project Ascend (ASCEND) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ASCEND بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـASCEND على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ASCEND -- على مدار الساعة الماضية، -0.08% على مدار 24 ساعة، و +0.70% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Project Ascend (ASCEND)

القيمة السوقية $ 6.05K$ 6.05K $ 6.05K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.05K$ 6.05K $ 6.05K إمداد دورة التداول 999.69M 999.69M 999.69M إجمالي العرض 999,694,538.612129 999,694,538.612129 999,694,538.612129

القيمة السوقية الحالية لـ Project Ascend هي $ 6.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ASCEND يبلغ 999.69M، مع إجمالي عرض 999694538.612129. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.05K.