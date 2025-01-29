سعر Project Ailey (ALE)
سعر Project Ailey (ALE) المباشر لليوم هو USD 0.111248. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ALE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Project Ailey الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.97K
- تغيير سعر Project Ailey خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Project Ailey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Project Ailey مقابل USD هو $ +0.0001477707 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Project Ailey مقابل USD هو $ +0.0013323505 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Project Ailey مقابل USD هو $ -0.02861211624396616 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.05%
|30 يوم
|$ +0.0001477707
|+0.13%
|60 يوم
|$ +0.0013323505
|+1.20%
|90 يوم
|$ -0.02861211624396616
|-20.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Project Ailey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.05%
-0.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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