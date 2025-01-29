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سعر Project Ailey (ALE) المباشر لليوم هو USD 0.111248 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ALE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Project Ailey الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.97K - تغيير سعر Project Ailey خلال اليوم هو -0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Project Ailey (ALE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Project Ailey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Project Ailey مقابل USD هو $ +0.0001477707 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Project Ailey مقابل USD هو $ +0.0013323505 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Project Ailey مقابل USD هو $ -0.02861211624396616 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.05% 30 يوم $ +0.0001477707 +0.13% 60 يوم $ +0.0013323505 +1.20% 90 يوم $ -0.02861211624396616 -20.45%

تحليل سعر Project Ailey (ALE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Project Ailey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.111029$ 0.111029 $ 0.111029 24 ساعة مرتفع $ 0.111608$ 0.111608 $ 0.111608 عالية طوال الوقت $ 0.20948$ 0.20948 $ 0.20948 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.05% تغير السعر (7 أيام) -0.05%

معلومات سوق Project Ailey (ALE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: