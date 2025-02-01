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سعر Project 32 (32) المباشر لليوم هو USD 0.00043425 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر 32 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Project 32 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 612.86K - تغيير سعر Project 32 خلال اليوم هو -7.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Project 32 (32) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Project 32 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Project 32 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Project 32 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Project 32 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.27% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Project 32 (32)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Project 32: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00045726$ 0.00045726 $ 0.00045726 24 ساعة مرتفع $ 0.0006118$ 0.0006118 $ 0.0006118 عالية طوال الوقت $ 0.0006118$ 0.0006118 $ 0.0006118 تغير السعر (1 ساعة) -16.85% تغير السعر (1يوم) -7.27% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Project 32 (32)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: