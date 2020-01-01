توكنوميكس PROFIT AI (PROFIT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PROFIT AI (PROFIT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PROFIT AI (PROFIT) $PROFIT is an on-chain analytics and trading intelligence suite designed to help traders detect high-risk patterns, smart money behavior, and sniper activity before it impacts the chart. Powered by AI and deeply integrated across key modules, $PROFIT offers a growing stack of tools including: • Token Scanner (in partnership with EVA AI): advanced contract diagnostics, risk scoring, and security metrics • Whale Tracker: real-time tracking of high-value transfers, wallet labeling, and supply impact analysis • Sniper Analysis: detects bot activity, coordinated buys, bundle sells, and early exits • Smart Money Intelligence: tracks profitable wallets, calculates ROI, and identifies wallet patterns • Top Profitable Wallets & Rug Wallet Detection: adds transparency to project ecosystems Built with trader protection in mind, $PROFIT is more than a bot — it’s an on-chain security protocol for identifying threats and opportunities before the crowd. الموقع الرسمي: https://www.profitaieth.com/ الوثيقة البيضاء: https://profit-ai-2.gitbook.io/profit-ai اشتر PROFIT الآن!

توكنوميكس PROFIT AI (PROFIT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PROFIT AI (PROFIT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 167.09K $ 167.09K $ 167.09K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 167.09K $ 167.09K $ 167.09K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0411361 $ 0.0411361 $ 0.0411361 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01473288 $ 0.01473288 $ 0.01473288 السعر الحالي: $ 0.01670175 $ 0.01670175 $ 0.01670175 معرفة المزيد عن سعر PROFIT AI (PROFIT)

توكنوميكس PROFIT AI (PROFIT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PROFIT AI (PROFIT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PROFIT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PROFIT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PROFIT، استكشف السعر المباشر لتوكن PROFIT!

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