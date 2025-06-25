سعر PROFIT AI (PROFIT)
سعر PROFIT AI (PROFIT) المباشر لليوم هو USD 0.02302975. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 230.32K. يتم تحديث سعر PROFIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PROFIT AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر PROFIT AI خلال اليوم هو +21.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر PROFIT AI مقابل USD هو $ +0.00413145 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PROFIT AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PROFIT AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PROFIT AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00413145
|+21.86%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PROFIT AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.25%
+21.86%
+2.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$PROFIT is an on-chain analytics and trading intelligence suite designed to help traders detect high-risk patterns, smart money behavior, and sniper activity before it impacts the chart. Powered by AI and deeply integrated across key modules, $PROFIT offers a growing stack of tools including: • Token Scanner (in partnership with EVA AI): advanced contract diagnostics, risk scoring, and security metrics • Whale Tracker: real-time tracking of high-value transfers, wallet labeling, and supply impact analysis • Sniper Analysis: detects bot activity, coordinated buys, bundle sells, and early exits • Smart Money Intelligence: tracks profitable wallets, calculates ROI, and identifies wallet patterns • Top Profitable Wallets & Rug Wallet Detection: adds transparency to project ecosystems Built with trader protection in mind, $PROFIT is more than a bot — it’s an on-chain security protocol for identifying threats and opportunities before the crowd.
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