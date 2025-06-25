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سعر PROFIT AI (PROFIT) المباشر لليوم هو USD 0.02302975 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 230.32K . يتم تحديث سعر PROFIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PROFIT AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر PROFIT AI خلال اليوم هو +21.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر PROFIT AI (PROFIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PROFIT AI مقابل USD هو $ +0.00413145 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PROFIT AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PROFIT AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PROFIT AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00413145 +21.86% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PROFIT AI (PROFIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PROFIT AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01878681$ 0.01878681 $ 0.01878681 24 ساعة مرتفع $ 0.02654864$ 0.02654864 $ 0.02654864 عالية طوال الوقت $ 0.0411361$ 0.0411361 $ 0.0411361 تغير السعر (1 ساعة) +1.25% تغير السعر (1يوم) +21.86% تغير السعر (7 أيام) +2.53%

معلومات سوق PROFIT AI (PROFIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: