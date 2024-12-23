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سعر Professional Fighters League Fan Token (PFL) المباشر لليوم هو USD 0.230324 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 455.87K . يتم تحديث سعر PFL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Professional Fighters League Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.54 - تغيير سعر Professional Fighters League Fan Token خلال اليوم هو -12.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.98M

أداء سعر Professional Fighters League Fan Token (PFL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Professional Fighters League Fan Token مقابل USD هو $ -0.0322362545110732 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Professional Fighters League Fan Token مقابل USD هو $ +0.0305864513 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Professional Fighters League Fan Token مقابل USD هو $ +0.0299949793 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Professional Fighters League Fan Token مقابل USD هو $ +0.0463215952359265 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0322362545110732 -12.27% 30 يوم $ +0.0305864513 +13.28% 60 يوم $ +0.0299949793 +13.02% 90 يوم $ +0.0463215952359265 +25.17%

تحليل سعر Professional Fighters League Fan Token (PFL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Professional Fighters League Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.229667$ 0.229667 $ 0.229667 24 ساعة مرتفع $ 0.262872$ 0.262872 $ 0.262872 عالية طوال الوقت $ 6.95$ 6.95 $ 6.95 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -12.27% تغير السعر (7 أيام) -25.52%

معلومات سوق Professional Fighters League Fan Token (PFL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: