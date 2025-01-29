سعر Produce AI (PRAI)
سعر Produce AI (PRAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PRAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Produce AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.05
- تغيير سعر Produce AI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Produce AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Produce AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Produce AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Produce AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-15.38%
|60 يوم
|$ 0
|-43.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Produce AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-7.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Produce AI is a project specializing in the import of premium fruits and vegetables, optimizing supply chains with advanced AI technology. The project maximizes profits by strategically sourcing produce when prices are favorable and supply is abundant. Launched on February 1, 2024, its unique strengths lie in its 5+ years of industry expertise, consistent revenue generation, and its innovative approach to profit sharing through token ownership, offering investors a direct stake in its success through the $PRAI token.
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