سعر Probit (PROB)
سعر Probit (PROB) المباشر لليوم هو USD 0.050085. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.39M. يتم تحديث سعر PROB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Probit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.09K
- تغيير سعر Probit خلال اليوم هو -0.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 27.67M
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خلال اليوم، كان سعر Probit مقابل USD هو $ -0.00043164236554099 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Probit مقابل USD هو $ -0.0081343399 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Probit مقابل USD هو $ -0.0090354141 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Probit مقابل USD هو $ -0.02131218340679038 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00043164236554099
|-0.85%
|30 يوم
|$ -0.0081343399
|-16.24%
|60 يوم
|$ -0.0090354141
|-18.04%
|90 يوم
|$ -0.02131218340679038
|-29.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Probit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-0.85%
+0.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ProBit Exchange is built to be the most professional, global and secure marketplace for digital assets. ProBit provides traders with the best trading experience through its top performing matching engine, superior security using FIDO U2F hardware key, fully customizable dashboard and 150+ digital currencies ready to be listed. ProBit's vision is to become the most innovative platform that will create waves in the global cryptocurrency market.
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RM0.22488165
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₺1.76249115
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¥7.83880335
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₽5.14823715
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₹4.2542199
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Rp807.82246755
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₱2.94249375
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￡E.2.54782395
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R$0.3045168
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C$0.07162155
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৳5.96061585
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₦77.5305783
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₴2.09205045
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Rs13.88506455
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₸26.19495585
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฿1.71440955
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Fr0.04457565
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