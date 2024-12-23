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سعر Probit (PROB) المباشر لليوم هو USD 0.050085 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.39M . يتم تحديث سعر PROB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Probit الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.09K - تغيير سعر Probit خلال اليوم هو -0.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 27.67M

أداء سعر Probit (PROB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Probit مقابل USD هو $ -0.00043164236554099 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Probit مقابل USD هو $ -0.0081343399 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Probit مقابل USD هو $ -0.0090354141 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Probit مقابل USD هو $ -0.02131218340679038 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00043164236554099 -0.85% 30 يوم $ -0.0081343399 -16.24% 60 يوم $ -0.0090354141 -18.04% 90 يوم $ -0.02131218340679038 -29.85%

تحليل سعر Probit (PROB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Probit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04967351$ 0.04967351 $ 0.04967351 24 ساعة مرتفع $ 0.050707$ 0.050707 $ 0.050707 عالية طوال الوقت $ 0.638644$ 0.638644 $ 0.638644 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -0.85% تغير السعر (7 أيام) +0.11%

معلومات سوق Probit (PROB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: