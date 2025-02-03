سعر PRM Token (PRM)
سعر PRM Token (PRM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PRM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PRM Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.51
- تغيير سعر PRM Token خلال اليوم هو -14.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PRM Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PRM Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PRM Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PRM Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.32%
|30 يوم
|$ 0
|-22.63%
|60 يوم
|$ 0
|-31.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PRM Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.87%
-14.32%
-32.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PRM is the on-chain utility token of The Primes' ecosystem, integrated with current and future solutions towards the benefit of collection holders.
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