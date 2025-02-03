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سعر PRM Token (PRM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PRM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PRM Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.51 - تغيير سعر PRM Token خلال اليوم هو -14.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PRM Token (PRM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PRM Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PRM Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PRM Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PRM Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -14.32% 30 يوم $ 0 -22.63% 60 يوم $ 0 -31.53% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PRM Token (PRM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PRM Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0012007$ 0.0012007 $ 0.0012007 تغير السعر (1 ساعة) -4.87% تغير السعر (1يوم) -14.32% تغير السعر (7 أيام) -32.84%

معلومات سوق PRM Token (PRM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: