سعر Prizm (PZM)
سعر Prizm (PZM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.93M. يتم تحديث سعر PZM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Prizm الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 986.30
- تغيير سعر Prizm خلال اليوم هو +9.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.25B
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خلال اليوم، كان سعر Prizm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Prizm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Prizm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Prizm مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+9.92%
|30 يوم
|$ 0
|-0.08%
|60 يوم
|$ 0
|-10.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Prizm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
+9.92%
+2.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PRIZM — is a 100% Proof of Stake cryptocurrency based on the NEXT core, built in the open source Java language. A new implementation of the cryptocurrency concept that allows any user to store PRIZM transfers and make them directly in an easy, quick and secure way, as if transferring from hand to hand. PRIZM - a fully decentralized, self-regulating system with native Blockchain and unique PARAMINING technology.
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