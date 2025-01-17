سعر Privateum Global (PRI)
سعر Privateum Global (PRI) المباشر لليوم هو USD 5.19. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PRI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Privateum Global الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.69K
- تغيير سعر Privateum Global خلال اليوم هو -0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Privateum Global مقابل USD هو $ -0.038464041778937 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Privateum Global مقابل USD هو $ +2.2465776540 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Privateum Global مقابل USD هو $ -0.1823464980 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Privateum Global مقابل USD هو $ +0.548409546853509 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.038464041778937
|-0.73%
|30 يوم
|$ +2.2465776540
|+43.29%
|60 يوم
|$ -0.1823464980
|-3.51%
|90 يوم
|$ +0.548409546853509
|+11.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Privateum Global: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.48%
-0.73%
-1.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Privateum is Private asset management platform based on consensus blockchain. The modern world ruled and dominated by centralized authorities leaves little to no chance for individual members of society to truly own anything - assets, freedom, or future. In Privateum we believe that the power of decentralization, self-organization and mutual support is capable of forming an alternate form of cooperation and success. We believe that creating an environment where global businesses can freely operate with no dependency on centralized authorities, financial institutions and local payment barriers is creating the Cooperation of the Future.
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