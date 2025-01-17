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سعر Privateum Global (PRI) المباشر لليوم هو USD 5.19 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PRI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Privateum Global الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.69K - تغيير سعر Privateum Global خلال اليوم هو -0.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Privateum Global (PRI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Privateum Global مقابل USD هو $ -0.038464041778937 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Privateum Global مقابل USD هو $ +2.2465776540 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Privateum Global مقابل USD هو $ -0.1823464980 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Privateum Global مقابل USD هو $ +0.548409546853509 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.038464041778937 -0.73% 30 يوم $ +2.2465776540 +43.29% 60 يوم $ -0.1823464980 -3.51% 90 يوم $ +0.548409546853509 +11.82%

تحليل سعر Privateum Global (PRI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Privateum Global: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4.99$ 4.99 $ 4.99 24 ساعة مرتفع $ 5.39$ 5.39 $ 5.39 عالية طوال الوقت $ 13.86$ 13.86 $ 13.86 تغير السعر (1 ساعة) -3.48% تغير السعر (1يوم) -0.73% تغير السعر (7 أيام) -1.69%

معلومات سوق Privateum Global (PRI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: