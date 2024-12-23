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سعر Private Wrapped wROSE (PWROSE) المباشر لليوم هو USD 0.078701 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 379.05K . يتم تحديث سعر PWROSE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Private Wrapped wROSE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.25K - تغيير سعر Private Wrapped wROSE خلال اليوم هو -1.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.82M

أداء سعر Private Wrapped wROSE (PWROSE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Private Wrapped wROSE مقابل USD هو $ -0.00111665960956913 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Private Wrapped wROSE مقابل USD هو $ -0.0122223833 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Private Wrapped wROSE مقابل USD هو $ +0.0096305941 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Private Wrapped wROSE مقابل USD هو $ +0.00695067028807337 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00111665960956913 -1.39% 30 يوم $ -0.0122223833 -15.53% 60 يوم $ +0.0096305941 +12.24% 90 يوم $ +0.00695067028807337 +9.69%

تحليل سعر Private Wrapped wROSE (PWROSE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Private Wrapped wROSE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.077235$ 0.077235 $ 0.077235 24 ساعة مرتفع $ 0.08191$ 0.08191 $ 0.08191 عالية طوال الوقت $ 0.195036$ 0.195036 $ 0.195036 تغير السعر (1 ساعة) +0.60% تغير السعر (1يوم) -1.39% تغير السعر (7 أيام) -31.26%

معلومات سوق Private Wrapped wROSE (PWROSE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: