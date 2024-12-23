سعر Private Wrapped wROSE (PWROSE)
سعر Private Wrapped wROSE (PWROSE) المباشر لليوم هو USD 0.078701. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 379.05K. يتم تحديث سعر PWROSE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Private Wrapped wROSE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.25K
- تغيير سعر Private Wrapped wROSE خلال اليوم هو -1.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.82M
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خلال اليوم، كان سعر Private Wrapped wROSE مقابل USD هو $ -0.00111665960956913 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Private Wrapped wROSE مقابل USD هو $ -0.0122223833 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Private Wrapped wROSE مقابل USD هو $ +0.0096305941 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Private Wrapped wROSE مقابل USD هو $ +0.00695067028807337 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00111665960956913
|-1.39%
|30 يوم
|$ -0.0122223833
|-15.53%
|60 يوم
|$ +0.0096305941
|+12.24%
|90 يوم
|$ +0.00695067028807337
|+9.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Private Wrapped wROSE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.60%
-1.39%
-31.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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