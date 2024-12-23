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سعر Private Wrapped IX (PIX) المباشر لليوم هو USD 0.063288 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 167.55K . يتم تحديث سعر PIX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Private Wrapped IX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.30K - تغيير سعر Private Wrapped IX خلال اليوم هو -3.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.65M

أداء سعر Private Wrapped IX (PIX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Private Wrapped IX مقابل USD هو $ -0.00262744277085156 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Private Wrapped IX مقابل USD هو $ -0.0188570329 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Private Wrapped IX مقابل USD هو $ -0.0325602963 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Private Wrapped IX مقابل USD هو $ -0.14252747065530437 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00262744277085156 -3.98% 30 يوم $ -0.0188570329 -29.79% 60 يوم $ -0.0325602963 -51.44% 90 يوم $ -0.14252747065530437 -69.25%

تحليل سعر Private Wrapped IX (PIX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Private Wrapped IX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.057993$ 0.057993 $ 0.057993 24 ساعة مرتفع $ 0.067872$ 0.067872 $ 0.067872 عالية طوال الوقت $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 تغير السعر (1 ساعة) +3.07% تغير السعر (1يوم) -3.98% تغير السعر (7 أيام) -37.75%

معلومات سوق Private Wrapped IX (PIX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: