سعر Private Aviation Finance Token المباشر اليوم هو 0.01983001 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CINO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CINO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Private Aviation Finance Token المباشر اليوم هو 0.01983001 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CINO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CINO بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن CINO

معلومات سعر CINO

الموقع الرسمي لـ CINO

اقتصاد توكن CINO

توقعات سعر CINO

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Private Aviation Finance Token

سعر Private Aviation Finance Token (CINO)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CINO إلى USD:

$0.01983001
$0.01983001$0.01983001
-3.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Private Aviation Finance Token (CINO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:47:03 (UTC+8)

معلومات سعر Private Aviation Finance Token (CINO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01920246
$ 0.01920246$ 0.01920246
24 ساعة منخفض
$ 0.02052243
$ 0.02052243$ 0.02052243
24 ساعة مرتفع

$ 0.01920246
$ 0.01920246$ 0.01920246

$ 0.02052243
$ 0.02052243$ 0.02052243

$ 0.053481
$ 0.053481$ 0.053481

$ 0.01799096
$ 0.01799096$ 0.01799096

-0.48%

-3.27%

+4.56%

+4.56%

سعر Private Aviation Finance Token (CINO) في الوقت الحقيقي هو $0.01983001. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CINO بين أدنى سعر $ 0.01920246 وأعلى سعر $ 0.02052243، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCINO على الإطلاق هو $ 0.053481، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01799096.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CINO -0.48% على مدار الساعة الماضية، -3.27% على مدار 24 ساعة، و +4.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Private Aviation Finance Token (CINO)

$ 13.08M
$ 13.08M$ 13.08M

--
----

$ 19.83M
$ 19.83M$ 19.83M

659.71M
659.71M 659.71M

999,905,835.555595
999,905,835.555595 999,905,835.555595

القيمة السوقية الحالية لـ Private Aviation Finance Token هي $ 13.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CINO يبلغ 659.71M، مع إجمالي عرض 999905835.555595. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.83M.

سجل سعر Private Aviation Finance Token (CINO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Private Aviation Finance Token مقابل USD هو $ -0.0006703813597914 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Private Aviation Finance Token مقابل USD هو $ -0.0098542636 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Private Aviation Finance Token مقابل USD هو $ -0.0109696184 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Private Aviation Finance Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0006703813597914-3.27%
30 يوم$ -0.0098542636-49.69%
60 يوم$ -0.0109696184-55.31%
90 يوم$ 0--

ما هو Private Aviation Finance Token ( CINO )

The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Private Aviation Finance Token (CINO)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Private Aviation Finance Token (USD)

كم ستكون قيمة Private Aviation Finance Token (CINO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Private Aviation Finance Token (CINO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Private Aviation Finance Token.

تحقق الآن من توقعات سعر Private Aviation Finance Token!

عملة CINO إلى العملات المحلية

توكنوميكس Private Aviation Finance Token (CINO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Private Aviation Finance Token (CINO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CINO والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Private Aviation Finance Token (CINO)

كم يساوي Private Aviation Finance Token (CINO) اليوم؟
سعر CINO المباشر في USD هو USD 0.01983001، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CINO إلى USD الحالي؟
سعر CINO إلى USD الحالي هو $ 0.01983001. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Private Aviation Finance Token ؟
القيمة السوقية لعملة CINO هي $ 13.08M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CINO؟
العرض المتداول لتوكن CINO هو 659.71M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CINO؟
حقق CINO سعرًا قياسيًا قدره 0.053481 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CINO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.01799096 CINO.
ما هو حجم تداول CINO؟
حجم تداول CINO المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع CINO هذا العام؟
قد يرتفع CINO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CINO لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:47:03 (UTC+8)

تحديثات Private Aviation Finance Token (CINO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,154.25
$113,154.25$113,154.25

-1.29%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,010.21
$4,010.21$4,010.21

-2.11%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04336
$0.04336$0.04336

-6.63%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.39
$194.39$194.39

-2.26%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2863
$3.2863$3.2863

-14.80%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,010.21
$4,010.21$4,010.21

-2.11%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,154.25
$113,154.25$113,154.25

-1.29%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.39
$194.39$194.39

-2.26%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6282
$2.6282$2.6282

-0.29%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19328
$0.19328$0.19328

-3.24%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.05967
$0.05967$0.05967

+2,883.50%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000053
$0.000000000000000000000053$0.000000000000000000000053

+381.81%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002862
$0.00002862$0.00002862

+340.30%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.357
$2.357$2.357

+214.26%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000181
$0.0000000181$0.0000000181

+110.46%