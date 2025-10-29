معلومات سعر Private Aviation Finance Token (CINO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01920246 $ 0.01920246 $ 0.01920246 24 ساعة منخفض $ 0.02052243 $ 0.02052243 $ 0.02052243 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01920246$ 0.01920246 $ 0.01920246 24 ساعة مرتفع $ 0.02052243$ 0.02052243 $ 0.02052243 عالية طوال الوقت $ 0.053481$ 0.053481 $ 0.053481 أدنى سعر $ 0.01799096$ 0.01799096 $ 0.01799096 تغير السعر (1 ساعة) -0.48% تغير السعر (1يوم) -3.27% تغير السعر (7 أيام) +4.56% تغير السعر (7 أيام) +4.56%

سعر Private Aviation Finance Token (CINO) في الوقت الحقيقي هو $0.01983001. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CINO بين أدنى سعر $ 0.01920246 وأعلى سعر $ 0.02052243، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCINO على الإطلاق هو $ 0.053481، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01799096.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CINO -0.48% على مدار الساعة الماضية، -3.27% على مدار 24 ساعة، و +4.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Private Aviation Finance Token (CINO)

القيمة السوقية $ 13.08M$ 13.08M $ 13.08M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.83M$ 19.83M $ 19.83M إمداد دورة التداول 659.71M 659.71M 659.71M إجمالي العرض 999,905,835.555595 999,905,835.555595 999,905,835.555595

القيمة السوقية الحالية لـ Private Aviation Finance Token هي $ 13.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CINO يبلغ 659.71M، مع إجمالي عرض 999905835.555595. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.83M.