سعر Privasea AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Privasea AI (PRAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PRAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PRAI.

يحتل Privasea AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 110,833، مع عرض متداول قدره 206.04M PRAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PRAI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.096207، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PRAI بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و-2.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.76K.

معلومات سوق Privasea AI (PRAI)

القيمة السوقية $ 110.83K$ 110.83K $ 110.83K الحجم (24 ساعة) $ 1.76K$ 1.76K $ 1.76K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 537.93K$ 537.93K $ 537.93K إمداد دورة التداول 206.04M 206.04M 206.04M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Privasea AI هي $ 110.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.76K. العرض المتداول لـ PRAI يبلغ 206.04M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 537.93K.