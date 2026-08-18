سعر Privacy Hood by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع Privacy Hood by Virtuals (PHOOD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PHOOD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PHOOD.

يحتل Privacy Hood by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 42,347، مع عرض متداول قدره 1.00B PHOOD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PHOOD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PHOOD بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و-21.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Privacy Hood by Virtuals (PHOOD)

القيمة السوقية $ 42.35K$ 42.35K $ 42.35K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 42.35K$ 42.35K $ 42.35K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Privacy Hood by Virtuals هي $ 42.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PHOOD يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.35K.