سعر PRIMEXAI ($PXAI)
سعر PRIMEXAI ($PXAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.52K. يتم تحديث سعر $PXAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PRIMEXAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.31
- تغيير سعر PRIMEXAI خلال اليوم هو -1.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر PRIMEXAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PRIMEXAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PRIMEXAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PRIMEXAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.41%
|30 يوم
|$ 0
|+28.66%
|60 يوم
|$ 0
|-78.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PRIMEXAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-1.41%
-12.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
First MEME AI token that Elon Musk likes and comments on 𝕏 😎This page is powered by #GROK. Every image is AI-made, aiming to prove that a GROK-powered page can have a wide-reach influence. We are the first AI MEME Coin on TRX Network and launched in 24 hours from sunpump. We have 2 millions impressions on X and gets bigger day by day. We are aiming to become one of the BEST MEME tokens in crypto universe.
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