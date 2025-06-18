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سعر Prime Staked XDC (PSXDC) المباشر لليوم هو USD 0.061702 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PSXDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Prime Staked XDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Prime Staked XDC خلال اليوم هو +4.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Prime Staked XDC (PSXDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Prime Staked XDC مقابل USD هو $ +0.00268043 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Prime Staked XDC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Prime Staked XDC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Prime Staked XDC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00268043 +4.54% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Prime Staked XDC (PSXDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Prime Staked XDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.058528$ 0.058528 $ 0.058528 24 ساعة مرتفع $ 0.062005$ 0.062005 $ 0.062005 عالية طوال الوقت $ 0.066384$ 0.066384 $ 0.066384 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) +4.54% تغير السعر (7 أيام) +7.07%

معلومات سوق Prime Staked XDC (PSXDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: