توكنوميكس Prime Numbers Labs (PRFI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Prime Numbers Labs (PRFI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Prime Numbers Labs (PRFI) Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token. Its three production-grade applications are: PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized. PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield. PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards. All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero. الموقع الرسمي: https://primenumbers.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://docs.primenumbers.xyz/ اشتر PRFI الآن!

توكنوميكس Prime Numbers Labs (PRFI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Prime Numbers Labs (PRFI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M إجمالي العرض: $ 93.97M $ 93.97M $ 93.97M العرض المتداول: $ 11.55M $ 11.55M $ 11.55M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.10M $ 16.10M $ 16.10M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.245654 $ 0.245654 $ 0.245654 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.04999 $ 0.04999 $ 0.04999 السعر الحالي: $ 0.171359 $ 0.171359 $ 0.171359 معرفة المزيد عن سعر Prime Numbers Labs (PRFI)

توكنوميكس Prime Numbers Labs (PRFI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Prime Numbers Labs (PRFI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PRFI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PRFI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PRFI، استكشف السعر المباشر لتوكن PRFI!

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