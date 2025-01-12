سعر Prime Numbers Labs (PRNT)
سعر Prime Numbers Labs (PRNT) المباشر لليوم هو USD 0.01873648. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.93K. يتم تحديث سعر PRNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Prime Numbers Labs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 146.65
- تغيير سعر Prime Numbers Labs خلال اليوم هو +0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.16M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PRNT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PRNT.
خلال اليوم، كان سعر Prime Numbers Labs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Prime Numbers Labs مقابل USD هو $ -0.0010150937 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Prime Numbers Labs مقابل USD هو $ -0.0184685783 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Prime Numbers Labs مقابل USD هو $ -0.726593742936818 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.25%
|30 يوم
|$ -0.0010150937
|-5.41%
|60 يوم
|$ -0.0184685783
|-98.57%
|90 يوم
|$ -0.726593742936818
|-97.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Prime Numbers Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
+0.25%
-3.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PRIME NUMBERS LABS Prime Numbers Labs is a blockchain-focused organization known for its pioneering work in decentralized finance (DeFi) and non-fungible tokens (NFTs) on the XDC Network. Prime Numbers Labs is using its innovative staking technology with NFTs to solve blockchain, web3 gaming, tokenizing, and banking problems. They have developed several innovative platforms, including Prime Numbers XDC, a multifaceted ecosystem that generates revenue through its DeFi and NFT protocols. Key components of this Prime Numbers Ecosystem XDC include: PrimePort NFT Marketplace: A multichain platform for trading NFTs from all EVM blockchains. A portion of the marketplace's generated fees is distributed to PRNT NFT holders. Prime Numbers Finance: The first cryptocurrency and NFT lending and borrowing platform on the XDC network. Some of the revenue generated by this protocol is directed towards PRNT NFT & XDC Staking NFT holders. PRNT NFTs & XDC NFTs: Two unique NFT collections where holders stake PRNT or XDC tokens inside their NFTs to earn rewards from the fees of the Prime Numbers XDC Ecosystem protocols.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PRNT إلى AUD
A$0.0303530976
|1 PRNT إلى GBP
￡0.0151765488
|1 PRNT إلى EUR
€0.0181743856
|1 PRNT إلى USD
$0.01873648
|1 PRNT إلى MYR
RM0.0841267952
|1 PRNT إلى TRY
₺0.663271392
|1 PRNT إلى JPY
¥2.9541808016
|1 PRNT إلى RUB
₽1.9041884624
|1 PRNT إلى INR
₹1.6145224816
|1 PRNT إلى IDR
Rp307.1553606912
|1 PRNT إلى PHP
₱1.10545232
|1 PRNT إلى EGP
￡E.0.94619224
|1 PRNT إلى BRL
R$0.1146672576
|1 PRNT إلى CAD
C$0.0269805312
|1 PRNT إلى BDT
৳2.2957808944
|1 PRNT إلى NGN
₦29.1845033424
|1 PRNT إلى UAH
₴0.7957383056
|1 PRNT إلى VES
Bs0.99303344
|1 PRNT إلى PKR
Rs5.2409681856
|1 PRNT إلى KZT
₸9.9344564256
|1 PRNT إلى THB
฿0.6497811264
|1 PRNT إلى TWD
NT$0.6203648528
|1 PRNT إلى CHF
Fr0.0170501968
|1 PRNT إلى HKD
HK$0.1457698144
|1 PRNT إلى MAD
.د.م0.1890510832