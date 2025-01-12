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سعر Prime Numbers Labs (PRNT) المباشر لليوم هو USD 0.01873648 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.93K . يتم تحديث سعر PRNT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Prime Numbers Labs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 146.65 - تغيير سعر Prime Numbers Labs خلال اليوم هو +0.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.16M

أداء سعر Prime Numbers Labs (PRNT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Prime Numbers Labs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Prime Numbers Labs مقابل USD هو $ -0.0010150937 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Prime Numbers Labs مقابل USD هو $ -0.0184685783 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Prime Numbers Labs مقابل USD هو $ -0.726593742936818 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.25% 30 يوم $ -0.0010150937 -5.41% 60 يوم $ -0.0184685783 -98.57% 90 يوم $ -0.726593742936818 -97.48%

تحليل سعر Prime Numbers Labs (PRNT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Prime Numbers Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01854825$ 0.01854825 $ 0.01854825 24 ساعة مرتفع $ 0.01875385$ 0.01875385 $ 0.01875385 عالية طوال الوقت $ 5.01$ 5.01 $ 5.01 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) +0.25% تغير السعر (7 أيام) -3.02%

معلومات سوق Prime Numbers Labs (PRNT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: