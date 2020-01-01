توكنوميكس Price Ai (PRICEAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Price Ai (PRICEAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Price Ai (PRICEAI) Price Ai aims to empower cryptocurrency holders by providing a unique investment opportunity that rewards users with 5% Base ETH rewards simply for holding the token. Functionality: Price Ai operates on a dedicated smart contract that not only delivers passive income but also integrates real-time price alerts through a custom bot, tailored to enhance user engagement and investment strategies. The bot will not only give you signals it will also trade for you. This feature ensures that holders are always informed about price movements, maximizing their gains. الموقع الرسمي: https://www.priceaitoken.xyz الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1DZ4dVNpS7qN6JUV_EktuFyID-yblNBwS/view?usp=drivesdk اشتر PRICEAI الآن!

توكنوميكس Price Ai (PRICEAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Price Ai (PRICEAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.60K $ 2.60K $ 2.60K إجمالي العرض: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M العرض المتداول: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.60K $ 2.60K $ 2.60K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.071758 $ 0.071758 $ 0.071758 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00008945 $ 0.00008945 $ 0.00008945 السعر الحالي: $ 0.00012371 $ 0.00012371 $ 0.00012371 معرفة المزيد عن سعر Price Ai (PRICEAI)

توكنوميكس Price Ai (PRICEAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Price Ai (PRICEAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PRICEAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PRICEAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PRICEAI، استكشف السعر المباشر لتوكن PRICEAI!

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