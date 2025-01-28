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سعر Price Ai (PRICEAI) المباشر لليوم هو USD 0.04059906 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 852.58K . يتم تحديث سعر PRICEAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Price Ai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.52K - تغيير سعر Price Ai خلال اليوم هو -4.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر Price Ai (PRICEAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Price Ai مقابل USD هو $ -0.00206419322421765 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Price Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Price Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Price Ai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00206419322421765 -4.83% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Price Ai (PRICEAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Price Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03903981$ 0.03903981 $ 0.03903981 24 ساعة مرتفع $ 0.061967$ 0.061967 $ 0.061967 عالية طوال الوقت $ 0.071758$ 0.071758 $ 0.071758 تغير السعر (1 ساعة) -1.40% تغير السعر (1يوم) -4.83% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Price Ai (PRICEAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: