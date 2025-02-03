سعر President Red (PRESI)
سعر President Red (PRESI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PRESI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق President Red الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.89
- تغيير سعر President Red خلال اليوم هو -12.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر President Red مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر President Red مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر President Red مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر President Red مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.67%
|30 يوم
|$ 0
|-18.77%
|60 يوم
|$ 0
|-11.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر President Red: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.93%
-12.67%
-34.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
President Red $PRESI President Red $PRESI is the groundbreaking crypto token launched by the dynamic artist Sexy Red on the Solana blockchain. Offering fans exclusive access to early music releases, special events, and unique merchandise, $PRESI merges music and decentralized finance in a revolutionary way. Join the $PRESI community and be part of an exciting new era in entertainment.
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