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سعر President Red (PRESI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PRESI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق President Red الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.89 - تغيير سعر President Red خلال اليوم هو -12.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر President Red (PRESI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر President Red مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر President Red مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر President Red مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر President Red مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.67% 30 يوم $ 0 -18.77% 60 يوم $ 0 -11.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر President Red (PRESI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر President Red: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -2.93% تغير السعر (1يوم) -12.67% تغير السعر (7 أيام) -34.42%

معلومات سوق President Red (PRESI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: