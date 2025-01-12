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سعر President Platy (PLATY) المباشر لليوم هو USD 0.0001697 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 169.70K . يتم تحديث سعر PLATY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق President Platy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.78 - تغيير سعر President Platy خلال اليوم هو -1.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر President Platy (PLATY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر President Platy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر President Platy مقابل USD هو $ +0.0000875411 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر President Platy مقابل USD هو $ +0.0004508604 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر President Platy مقابل USD هو $ +0.000146305545574315174 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.67% 30 يوم $ +0.0000875411 +51.59% 60 يوم $ +0.0004508604 +265.68% 90 يوم $ +0.000146305545574315174 +625.39%

تحليل سعر President Platy (PLATY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر President Platy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0001685$ 0.0001685 $ 0.0001685 24 ساعة مرتفع $ 0.00017342$ 0.00017342 $ 0.00017342 عالية طوال الوقت $ 0.00061992$ 0.00061992 $ 0.00061992 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -1.67% تغير السعر (7 أيام) -8.91%

معلومات سوق President Platy (PLATY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: