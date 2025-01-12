سعر President Platy (PLATY)
سعر President Platy (PLATY) المباشر لليوم هو USD 0.0001697. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 169.70K. يتم تحديث سعر PLATY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق President Platy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.78
- تغيير سعر President Platy خلال اليوم هو -1.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر President Platy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر President Platy مقابل USD هو $ +0.0000875411 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر President Platy مقابل USD هو $ +0.0004508604 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر President Platy مقابل USD هو $ +0.000146305545574315174 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.67%
|30 يوم
|$ +0.0000875411
|+51.59%
|60 يوم
|$ +0.0004508604
|+265.68%
|90 يوم
|$ +0.000146305545574315174
|+625.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر President Platy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
-1.67%
-8.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Following the disappearance of the initial creator of President Platy, in December 2024, the Platy community created the People's Democratic Republic of Platikistan (PDRP) and formed a new Government, as a CTO-Micronation. The PDRP adopted President Platy (Platy) token as its national currency and increased the number of citizens (holders) to about 35,000. The major task of the PDRP's new Government is to fight devaluation by making 1 Platy equal to at least 2 USD. In this regard, buybacks have taken place and many partnerships are envisaged. Measures have equally been taken to stabilize the price of Platy. Apart from a government, a currency, and a population, Platikistan shall have all the other attributes of statehood, such as land (including NFTs); a motto, a flag, an anthem, an army, elections, foreign affairs, and many more. With just a few Dollars, you can become a noble citizen of Platikistan. Long live President Platy! Long live Platikistan! Long live Cronos!
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