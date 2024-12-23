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سعر predict (PREDICT) المباشر لليوم هو USD 0.00426345 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 179.07K . يتم تحديث سعر PREDICT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق predict الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 729.86 - تغيير سعر predict خلال اليوم هو -0.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 42.00M

أداء سعر predict (PREDICT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر predict مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر predict مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر predict مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر predict مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.91% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر predict (PREDICT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر predict: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00402479$ 0.00402479 $ 0.00402479 24 ساعة مرتفع $ 0.00449499$ 0.00449499 $ 0.00449499 عالية طوال الوقت $ 0.01413295$ 0.01413295 $ 0.01413295 تغير السعر (1 ساعة) +4.31% تغير السعر (1يوم) -0.91% تغير السعر (7 أيام) -32.07%

معلومات سوق predict (PREDICT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: