سعر predict (PREDICT)
سعر predict (PREDICT) المباشر لليوم هو USD 0.00426345. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 179.07K. يتم تحديث سعر PREDICT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق predict الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 729.86
- تغيير سعر predict خلال اليوم هو -0.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 42.00M
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خلال اليوم، كان سعر predict مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر predict مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر predict مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر predict مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.91%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر predict: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.31%
-0.91%
-32.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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