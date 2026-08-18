سعر Precious Metals USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Precious Metals USD (PMUSD) اليوم هو $ 0.598844، مع تغير بنسبة 1.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PMUSD الحالي إلى USD هو $ 0.598844 لكل PMUSD.

يحتل Precious Metals USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 56,292,159، مع عرض متداول قدره 94.00M PMUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PMUSD بين $ 0.593519 (أدنى) و$ 0.611018 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.08، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.113327.

على المدى القصير، تحرك PMUSD بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 20.07K.

معلومات سوق Precious Metals USD (PMUSD)

القيمة السوقية $ 56.29M$ 56.29M $ 56.29M الحجم (24 ساعة) $ 20.07K$ 20.07K $ 20.07K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 56.29M$ 56.29M $ 56.29M إمداد دورة التداول 94.00M 94.00M 94.00M إجمالي العرض 94,001,203.62222221 94,001,203.62222221 94,001,203.62222221

القيمة السوقية الحالية لـ Precious Metals USD هي $ 56.29M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 20.07K. العرض المتداول لـ PMUSD يبلغ 94.00M، مع إجمالي عرض 94001203.62222221. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 56.29M.