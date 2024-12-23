سعر Praist (PRAIST)
سعر Praist (PRAIST) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 288.32K. يتم تحديث سعر PRAIST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Praist الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.99K
- تغيير سعر Praist خلال اليوم هو -9.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر Praist مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Praist مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Praist مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Praist مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.88%
|30 يوم
|$ 0
|-87.60%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Praist: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.44%
-9.88%
-69.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Praist is a meme coin based on an AI agent that communicates on twitter and telegram, based mostly on the text generated by the twitter account https://x.com/truth_terminal, interpreting the role of a priest of the religion of GOAT, which is interpreted as "deity" created by the internal lore of truth_terminal. Praist generates responses like a priest and interacts with @truth_terminal on twitter.
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