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سعر Pozo Coin (POZO) المباشر لليوم هو USD 10.18 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.11M . يتم تحديث سعر POZO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pozo Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.98K - تغيير سعر Pozo Coin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 600.00K

أداء سعر Pozo Coin (POZO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pozo Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pozo Coin مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pozo Coin مقابل USD هو $ +0.0014078940 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pozo Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0.0000000000 0.00% 60 يوم $ +0.0014078940 +0.01% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pozo Coin (POZO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pozo Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 10.39$ 10.39 $ 10.39 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Pozo Coin (POZO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: