سعر Pozo Coin (POZO)
سعر Pozo Coin (POZO) المباشر لليوم هو USD 10.18. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.11M. يتم تحديث سعر POZO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pozo Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.98K
- تغيير سعر Pozo Coin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 600.00K
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خلال اليوم، كان سعر Pozo Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pozo Coin مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pozo Coin مقابل USD هو $ +0.0014078940 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pozo Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 يوم
|$ +0.0014078940
|+0.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pozo Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pozo is a fun and lighthearted memecoin centered around the character Pozo, an electric blue frog with neon green spots and a digital crown. While embracing humor and creativity within the crypto world, Pozo takes inspiration from Vitalik Buterin’s vision that "memecoins can be more than just entertainment—they can drive real-world impact." Beyond the fun, Pozo is designed to build a vibrant, engaged community with a purpose. The project channels the collective energy of its community to support underfunded science and technology initiatives, turning memes into meaningful action. With Pozo, you’re not just part of a memecoin—you’re part of a movement that combines fun with real-world impact.
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