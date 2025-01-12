سعر Pozi (POZI)
سعر Pozi (POZI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.17K. يتم تحديث سعر POZI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pozi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 137.75K
- تغيير سعر Pozi خلال اليوم هو -0.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.72M
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خلال اليوم، كان سعر Pozi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pozi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pozi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pozi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.66%
|30 يوم
|$ 0
|-34.17%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pozi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-0.66%
-10.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
POZI Meme Token is the playful yet purposeful mascot of Poolz.Finance, a leading decentralized fundraising and cross-chain launchpad platform. Rooted in the dynamic culture of blockchain and cryptocurrency, POZI symbolizes innovation, community spirit, and the lighter side of the decentralized financial ecosystem. As the official mascot, POZI represents the ethos of Poolz.Finance while engaging audiences with its fun and approachable character. I
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