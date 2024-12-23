سعر PowerTrade Fuel (PTF)
سعر PowerTrade Fuel (PTF) المباشر لليوم هو USD 0.01002631. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 245.81K. يتم تحديث سعر PTF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PowerTrade Fuel الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 142.31K
- تغيير سعر PowerTrade Fuel خلال اليوم هو +0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 24.57M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PTF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PTF.
خلال اليوم، كان سعر PowerTrade Fuel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PowerTrade Fuel مقابل USD هو $ +0.0003185017 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PowerTrade Fuel مقابل USD هو $ -0.0005794334 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PowerTrade Fuel مقابل USD هو $ -0.001163153667235455 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.24%
|30 يوم
|$ +0.0003185017
|+3.18%
|60 يوم
|$ -0.0005794334
|-5.77%
|90 يوم
|$ -0.001163153667235455
|-10.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PowerTrade Fuel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
+0.24%
-28.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The PowerTrade Fuel Token (PTF) is a DAO token which governs the treasury that covers PowerTrade traders in the unlikely event of a black swan.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PTF إلى AUD
A$0.0159418329
|1 PTF إلى GBP
￡0.0079207849
|1 PTF إلى EUR
€0.0095249945
|1 PTF إلى USD
$0.01002631
|1 PTF إلى MYR
RM0.0449178688
|1 PTF إلى TRY
₺0.3528258489
|1 PTF إلى JPY
¥1.5692177781
|1 PTF إلى RUB
₽1.0316070359
|1 PTF إلى INR
₹0.8526374024
|1 PTF إلى IDR
Rp161.7146547793
|1 PTF إلى PHP
₱0.5878425553
|1 PTF إلى EGP
￡E.0.5098378635
|1 PTF إلى BRL
R$0.0609599648
|1 PTF إلى CAD
C$0.0143376233
|1 PTF إلى BDT
৳1.1930306269
|1 PTF إلى NGN
₦15.4965644729
|1 PTF إلى UAH
₴0.4186987056
|1 PTF إلى VES
Bs0.51134181
|1 PTF إلى PKR
Rs2.7788920796
|1 PTF إلى KZT
₸5.2438603931
|1 PTF إلى THB
฿0.3437019068
|1 PTF إلى TWD
NT$0.327860337
|1 PTF إلى CHF
Fr0.0089234159
|1 PTF إلى HKD
HK$0.0779044287
|1 PTF إلى MAD
.د.م0.1004636262