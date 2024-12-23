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سعر PowerTrade Fuel (PTF) المباشر لليوم هو USD 0.01002631 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 245.81K . يتم تحديث سعر PTF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PowerTrade Fuel الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 142.31K - تغيير سعر PowerTrade Fuel خلال اليوم هو +0.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 24.57M

أداء سعر PowerTrade Fuel (PTF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PowerTrade Fuel مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PowerTrade Fuel مقابل USD هو $ +0.0003185017 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PowerTrade Fuel مقابل USD هو $ -0.0005794334 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PowerTrade Fuel مقابل USD هو $ -0.001163153667235455 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.24% 30 يوم $ +0.0003185017 +3.18% 60 يوم $ -0.0005794334 -5.77% 90 يوم $ -0.001163153667235455 -10.39%

تحليل سعر PowerTrade Fuel (PTF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PowerTrade Fuel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00977061$ 0.00977061 $ 0.00977061 24 ساعة مرتفع $ 0.01008634$ 0.01008634 $ 0.01008634 عالية طوال الوقت $ 2.67$ 2.67 $ 2.67 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) +0.24% تغير السعر (7 أيام) -28.49%

معلومات سوق PowerTrade Fuel (PTF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: