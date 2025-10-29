معلومات سعر Powerloom (POWER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00447944 $ 0.00447944 $ 0.00447944 24 ساعة منخفض $ 0.00477887 $ 0.00477887 $ 0.00477887 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00447944$ 0.00447944 $ 0.00447944 24 ساعة مرتفع $ 0.00477887$ 0.00477887 $ 0.00477887 عالية طوال الوقت $ 0.330112$ 0.330112 $ 0.330112 أدنى سعر $ 0.00426987$ 0.00426987 $ 0.00426987 تغير السعر (1 ساعة) +1.83% تغير السعر (1يوم) +1.66% تغير السعر (7 أيام) +2.52% تغير السعر (7 أيام) +2.52%

سعر Powerloom (POWER) في الوقت الحقيقي هو $0.00468138. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول POWER بين أدنى سعر $ 0.00447944 وأعلى سعر $ 0.00477887، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPOWER على الإطلاق هو $ 0.330112، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00426987.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير POWER +1.83% على مدار الساعة الماضية، +1.66% على مدار 24 ساعة، و +2.52% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Powerloom (POWER)

القيمة السوقية $ 735.12K$ 735.12K $ 735.12K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M إمداد دورة التداول 156.77M 156.77M 156.77M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Powerloom هي $ 735.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POWER يبلغ 156.77M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.69M.