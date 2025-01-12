سعر POWERCITY WATT (WATT)
سعر POWERCITY WATT (WATT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WATT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق POWERCITY WATT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 394.36
- تغيير سعر POWERCITY WATT خلال اليوم هو +1.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر POWERCITY WATT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر POWERCITY WATT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر POWERCITY WATT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر POWERCITY WATT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.32%
|30 يوم
|$ 0
|-56.21%
|60 يوم
|$ 0
|-36.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر POWERCITY WATT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.91%
+1.32%
-7.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
POWERCITY is revolutionizing the way native stakers of a token earn rewards for their participation. To achieve this objective, POWERCITY has adopted a revenue-over-inflation architecture. This design comprises an ecosystem of DeFi applications that bring utility and innovation to the space
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