توكنوميكس POWERCITY Earn Protocol (EARN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول POWERCITY Earn Protocol (EARN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات POWERCITY Earn Protocol (EARN) Emissions token that is issued as rewards to stability pool providers, goes through an annual halving process similar to Bitcoin, fixed supply, but as it is being emitted out simulates an inflationary coin, until the emissions cease and it then is static. its is a part of the EARN protocol, https://www.youtube.com/watch?v=jmw4B8pmFtA الموقع الرسمي: https://powercity.io الوثيقة البيضاء: https://docs.powercity.io/earn-protocol/ اشتر EARN الآن!

توكنوميكس POWERCITY Earn Protocol (EARN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار POWERCITY Earn Protocol (EARN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 693.88K $ 693.88K $ 693.88K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00147708 $ 0.00147708 $ 0.00147708 السعر الحالي: $ 0.00693879 $ 0.00693879 $ 0.00693879 معرفة المزيد عن سعر POWERCITY Earn Protocol (EARN)

توكنوميكس POWERCITY Earn Protocol (EARN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس POWERCITY Earn Protocol (EARN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EARN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EARN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EARN، استكشف السعر المباشر لتوكن EARN!

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